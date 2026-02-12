Орбан рассказал о своем рецепте победы для Европы: "Не отправлять деньги Украине"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил журналистам свой "рецепт" победы Европы: перестать отправлять средства Украине.



Это заявление, как передает корреспондент "Европейской правды", Орбан сделал на полях внеочередного саммита лидеров ЕС 12 февраля в Бельгии, посвященного повышению конкурентоспособности Европейского Союза.



Орбан снова призвал Евросоюз прекратить финансовую помощь Украине.



"Во-первых, остановить войну. Война – это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине", – заявил венгерский премьер, отвечая на вопрос журналистов о "самом простом рецепте победы для Европы".



В качестве третьего пункта "рецепта победы" Виктор Орбан назвал максимальное снижение цен на энергоносители.



"Это так просто", – подытожил он.



Как сообщала "Европейская правда", ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев "объявили войну" Будапешту – относительно идеи "вступления в ЕС авансом" для Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба".

27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".