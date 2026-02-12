Латвійська міністерка написала листа МОК через дискваліфікацію українського скелетоніста

Міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), у якому розкритикувала його рішення дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті".

Про це, як пише "Європейська правда", міністерка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У листі латвійська міністерка закликає МОК переглянути і скасувати своє рішення про дискваліфікацію українського спортсмена, який виступав на Олімпіаді у шоломі із зображенням українських спортсменів, що загинули внаслідок агресії РФ.

За її словами, заяви від комітету суперечать цінностям Олімпійських ігор.

"Символ, що вшановує жертв війни та демонструє повагу до людського життя, не може розглядатися як політична провокація... Оголошення вшанування пам'яті полеглих на війні пропагандою применшує значення Олімпійських ігор", – заявила Мельбарде.

Міністерка також звернула увагу на поблажливий підхід МОК до використання символів радянської ідеології на Олімпійських іграх. Ймовірно, вона мала на увазі деяких вболівальників, які принесли на Олімпіаду символіку СРСР.

Заклики до МОК підтримала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка наголосила, що Росія, вбиваючи українців, не є нейтральною.

"Росія щодня вбиває невинних українців, Росія НЕ є нейтральною. Гераскевич просто вшановує пам'ять загиблих товаришів по команді – це людське, а не політичне", – написала посадовиця.

V.Heraskevych just commemorates killed teammates – it's human, not political.



V.Heraskevych just commemorates killed teammates – it’s human, not political. https://t.co/SvVlEXHxqk – Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 12, 2026

Підтримку українському скелетоністу висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Про дискваліфікацію Владислава Гераскевича стало відомо вранці 12 лютого. У попередні дні він здійснив тренувальні заїзди у своєму "шоломі пам’яті" і сказав, що не виконуватиме вимогу МОК замінити його іншим на змаганнях.