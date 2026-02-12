Латвийская министр написала письмо МОК из-за дисквалификации украинского скелетониста

Министр образования и науки Латвии Даче Мельбарде направила официальное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором раскритиковала его решение дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сообщила на своей странице в Facebook.

В письме латвийский министр призывает МОК пересмотреть и отменить свое решение о дисквалификации украинского спортсмена, который выступал на Олимпиаде в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших в результате агрессии РФ.

По ее словам, заявления комитета противоречат ценностям Олимпийских игр.

"Символ, который чтит жертв войны и демонстрирует уважение к человеческой жизни, не может рассматриваться как политическая провокация... Объявление чествования памяти погибших на войне пропагандой приуменьшает значение Олимпийских игр", – заявила Мельбарде.

Министр также обратила внимание на снисходительный подход МОК к использованию символов советской идеологии на Олимпийских играх. Вероятно, она имела в виду некоторых болельщиков, которые принесли на Олимпиаду символику СССР.

Призывы к МОК поддержала министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая подчеркнула, что Россия, убивая украинцев, не является нейтральной.

"Россия ежедневно убивает невинных украинцев, Россия НЕ является нейтральной. Гераскевич просто чтит память погибших товарищей по команде – это человеческое, а не политическое", – написала чиновница.

This is neither right, nor fair @iocmedia ! Russia kills innocent Ukrainians every day, Russia is NOT neutral.



V.Heraskevych just commemorates killed teammates – it’s human, not political. https://t.co/SvVlEXHxqk – Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 12, 2026

Поддержку украинскому скелетонисту выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

О дисквалификации Владислава Гераскевича стало известно утром 12 февраля. В предыдущие дни он совершил тренировочные заезды в своем "шлеме памяти" и сказал, что не будет выполнять требование МОК заменить его другим на соревнованиях.