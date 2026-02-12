Литва успішно протестувала систему радіолокаційного розпізнавання кораблів

Центр фізичних і технологічних наук Литви розробив та успішно протестував систему виявлення сигналів корабельних радіолокацій у Балтійському морі, яка стане засобом для розпізнавання невідомих суден.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Систему мають використовувати для виявлення та розпізнавання суден, які намагаються приховати або змінити свою ідентичність, що є поширеним засобом ведення гібридної війни.

Вчені розробляли систему протягом трьох років на замовлення Військово-морських сил та Міністерства національної оборони. Її повна назва – Система сканування та аналізу електромагнітних сигнатур радіолокатора (РЛС), а її метою є виявлення сигналів корабельних радіолокаторів та їх використання для точної ідентифікації судна.

"Після вловлювання радіолокаційного сигналу використовується навчений штучний інтелект, і тоді ми бачимо на екрані комп’ютера назву корабля та рівень достовірності цієї інформації", – розповів один з розробників системи Пауліус Рагуліс.

27 січня система вперше пройшла випробування в реальних умовах у Балтійському морі на кораблі протимінної боротьби M53 "Skalvis" військово-морського флоту Литви.

Нагадаємо, наприкінці січня розвідка Фінляндії повідомила, що Росія, ймовірно, продовжить спроби пошкодити підводну інфраструктуру в Балтійському морі.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.