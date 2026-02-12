Литва успешно протестировала систему радиолокационного распознавания кораблей

Центр физических и технологических наук Литвы разработал и успешно протестировал систему обнаружения сигналов корабельных радиолокаций в Балтийском море, которая станет средством для распознавания неизвестных судов.

Система должна использоваться для обнаружения и распознавания судов, которые пытаются скрыть или изменить свою идентичность, что является распространенным средством ведения гибридной войны.

Ученые разрабатывали систему в течение трех лет по заказу Военно-морских сил и Министерства национальной обороны. Ее полное название – Система сканирования и анализа электромагнитных сигнатур радиолокатора (РЛС), а ее целью является обнаружение сигналов корабельных радиолокаторов и их использование для точной идентификации судна.

"После улавливания радиолокационного сигнала используется обученный искусственный интеллект, и тогда мы видим на экране компьютера название корабля и уровень достоверности этой информации", – рассказал один из разработчиков системы Паулиус Рагулис.

27 января система впервые прошла испытания в реальных условиях в Балтийском море на корабле противоминной борьбы M53 "Skalvis" военно-морского флота Литвы.

Напомним, в конце января разведка Финляндии сообщила, что Россия, вероятно, продолжит попытки повредить подводную инфраструктуру в Балтийском море.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.