Німецька компанія передала Україні безпілотну наземну систему
Німецька оборонна компанія ARX Robotics передала українській бригаді роботизовану наземну систему Gereon RCS.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X.
Сибіга повідомив, що розпочав свій візит до Німеччини з відвідування виробництва систем Gereon RCS.
Одну з них передадуть українській бригаді під патронатом Міністерства закордонних справ.
I was pleased to begin my visit to Germany with a visit to ARX Robotics, a defense company supplying equipment for Ukraine’s Defense Forces.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026
I am grateful for today’s donation of an unmanned ground system, “GEREON RCS,” for a Ukrainian brigade under @MFA_Ukraine’s patronage.… pic.twitter.com/XlhRhy6NXc
Платформу Gereon RCS використовують для евакуації поранених та доставки необхідних матеріалів.
Як зазначив міністр, у компанії ARX Robotics заявили, що працюватимуть з урахуванням термінових потреб України на полі бою.
Нагадаємо, Сполучені Штати очікують, що під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер, 12 лютого, держави-члени Альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.
Як повідомляла "Європейська правда", Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші $205 млн.
Також Британія анонсувала надання Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет як підсилення ППО.