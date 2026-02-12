Німецька компанія передала Україні безпілотну наземну систему

Німецька оборонна компанія ARX Robotics передала українській бригаді роботизовану наземну систему Gereon RCS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X.

Сибіга повідомив, що розпочав свій візит до Німеччини з відвідування виробництва систем Gereon RCS.

Одну з них передадуть українській бригаді під патронатом Міністерства закордонних справ.

I was pleased to begin my visit to Germany with a visit to ARX Robotics, a defense company supplying equipment for Ukraine’s Defense Forces.



I am grateful for today’s donation of an unmanned ground system, “GEREON RCS,” for a Ukrainian brigade under @MFA_Ukraine’s patronage.… pic.twitter.com/XlhRhy6NXc – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Платформу Gereon RCS використовують для евакуації поранених та доставки необхідних матеріалів.

Як зазначив міністр, у компанії ARX Robotics заявили, що працюватимуть з урахуванням термінових потреб України на полі бою.

