Немецкая компания передала Украине беспилотную наземную систему
Немецкая оборонная компания ARX Robotics передала украинской бригаде роботизированную наземную систему Gereon RCS.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.
Сибига сообщил, что начал свой визит в Германию с посещения производства систем Gereon RCS.
Одну из них передадут украинской бригаде под патронатом Министерства иностранных дел.
I was pleased to begin my visit to Germany with a visit to ARX Robotics, a defense company supplying equipment for Ukraine’s Defense Forces.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026
I am grateful for today’s donation of an unmanned ground system, "GEREON RCS," for a Ukrainian brigade under @MFA_Ukraine’s patronage.… pic.twitter.com/XlhRhy6NXc
Платформу Gereon RCS используют для эвакуации раненых и доставки необходимых материалов.
Как отметил министр, в компании ARX Robotics заявили, что будут работать с учетом срочных потребностей Украины на поле боя.
Напомним, Соединенные Штаты ожидают, что во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 12 февраля, государства-члены Альянса сделают объявление о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
Как сообщала "Европейская правда", Великобритания присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые $205 млн.
Также Великобритания анонсировала предоставление Украине дополнительных 1000 многоцелевых ракет в качестве усиления ПВО.