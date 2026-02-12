Рютте анонсував нові оголошення про військову допомогу Києву: "Україні потрібно більше"

Україна потребує більше підтримки від держав НАТО, і у четвер, 12 лютого, після засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України, очікуються нові оголошення про військову допомогу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на прес-конференції після завершення зустрічі міністрів оборони Альянсу у штаб-квартирі НАТО.

Збільшення військової підтримки України необхідне, щоб досягти справедливого й тривалого припинення війни, переконаний генсек НАТО.

"Сьогодні вдень ми почули важливі обіцянки продовження підтримки на Раді Україна-НАТО. Незабаром ми зустрінемося в Контактній групі з питань оборони України, де я очікую подальших оголошень про допомогу", – заявив Рютте.

Він розповів, що минулого тижня у Києві сказав Президенту Зеленському: "НАТО підтримує Україну".

"Це (підтримка України – "ЄП") життєво важливо. Україні потрібно більше", – підкреслив генсек НАТО.

"Наша безпека взаємопов’язана, і ми всі хочемо побачити справедливе та тривале припинення цієї жорстокої війни. Союзники єдині. Єдині у підтримці України та єдині у нашій відданості захисту кожного дюйму території Альянсу", – додав Марк Рютте.

Як повідомляла "Європейська правда", Велика Британія вже зробила заяву, що надасть додатково пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову допомогу протиповітряній обороні України.

12 лютого стало відомо, що Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші $205 млн.

Нагадаємо, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер, 12 лютого, Сполучені Штати очікують, що держави-члени Альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО.