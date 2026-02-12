Рютте анонсировал новые объявления о военной помощи Киеву: "Украине нужно больше"

Украина нуждается в большей поддержке со стороны стран НАТО, и в четверг, 12 февраля, после заседания Совета Украина-НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины, ожидаются новые объявления о военной помощи.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны Альянса в штаб-квартире НАТО.

Увеличение военной поддержки Украины необходимо, чтобы достичь справедливого и длительного прекращения войны, убежден генсек НАТО.

"Сегодня днем мы услышали важные обещания продолжения поддержки на Совете Украина-НАТО. Вскоре мы встретимся в Контактной группе по вопросам обороны Украины, где я ожидаю дальнейших объявлений о помощи", – заявил Рютте.

Он рассказал, что на прошлой неделе в Киеве сказал президенту Зеленскому: "НАТО поддерживает Украину".

"Это (поддержка Украины. – „ЕП") жизненно важно. Украине нужно больше", – подчеркнул генсек НАТО.

"Наша безопасность взаимосвязана, и мы все хотим увидеть справедливое и длительное прекращение этой жестокой войны. Союзники едины. Едины в поддержке Украины и едины в нашей преданности защите каждого дюйма территории Альянса", – добавил Марк Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", Великобритания уже сделала заявление, что предоставит дополнительно полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную помощь противовоздушной обороне Украины.

12 февраля стало известно, что Британия присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые $205 млн.

Напомним, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 12 февраля, Соединенные Штаты ожидают, что государства-члены Альянса сделают объявление о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, которые оказали Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО.