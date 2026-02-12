Естонія закупить у Франції ще 12 САУ CAESAR

Естонія розпочне оновлення стратегічного оборонного співробітництва з Францією із закупівлі додаткових самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У четвер, 12 лютого, в Брюсселі міністри оборони Естонії та Франції підтвердили намір оновити угоду про стратегічне оборонне співробітництво між двома країнами.

За підсумками зустрічі міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що Франція є для Естонії дуже важливим партнером, з яким зміцнення оборонного співробітництва має ключове значення.

"Я радий, що Державний центр оборонних інвестицій (RKIK), французьке агентство оборонних закупівель DGA і французька компанія KNDS досягли підписання контракту, відповідно до якого Естонія придбає додаткові 12 колісних САУ CAESAR, і згідно з договором вони надійдуть до Естонії вже цього року", – підкреслив Певкур.

Минулого року Сили оборони Естонії отримали перші 12 САУ CAESAR MK1 калібру 155 мм, які були передані до складу нового, безпосередньо підпорядкованого Естонській дивізії третього самохідного артилерійського батальйону.

"Додаткові САУ CAESAR істотно збільшать вогневу потужність і швидкість реагування Естонської дивізії, дозволяючи забезпечувати ефективну артилерійську підтримку підрозділів по всій території Естонії. Висока мобільність колісних платформ у порівнянні з гусеничними системами забезпечує більш швидке передислокування і значно підвищує гнучкість і боєздатність дивізійної артилерії", – заявив старший штабний офіцер відділу аналізу і планування Генерального штабу Сил оборони Естонії, артилерійський інспектор, підполковник Мееліс Лаанеметс.

Нагадаємо, уряд Латвії 13 січня підтримав інформаційний звіт "Про закупівлю системи вогневої підтримки непрямим вогнем", який передбачає придбання колісних артилерійських систем Archer для Національних збройних сил.

У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.