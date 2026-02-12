Эстония закупит во Франции еще 12 САУ CAESAR

Эстония начнет обновление стратегического оборонного сотрудничества с Францией с закупки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В четверг, 12 февраля, в Брюсселе министры обороны Эстонии и Франции подтвердили намерение обновить соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве между двумя странами.

По итогам встречи министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Франция является для Эстонии очень важным партнером, с которым укрепление оборонного сотрудничества имеет ключевое значение.

"Я рад, что Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), французское агентство оборонных закупок DGA и французская компания KNDS достигли подписания контракта, в соответствии с которым Эстония приобретет дополнительные 12 колесных САУ CAESAR, и согласно договору они поступят в Эстонию уже в этом году", – подчеркнул Певкур.

В прошлом году Силы обороны Эстонии получили первые 12 САУ CAESAR MK1 калибра 155 мм, которые были переданы в состав нового, непосредственно подчиненного Эстонской дивизии третьего самоходного артиллерийского батальона.

"Дополнительные САУ CAESAR существенно увеличат огневую мощь и скорость реагирования Эстонской дивизии, позволяя обеспечивать эффективную артиллерийскую поддержку подразделений по всей территории Эстонии. Высокая мобильность колесных платформ по сравнению с гусеничными системами обеспечивает более быстрое передислоцирование и значительно повышает гибкость и боеспособность дивизионной артиллерии", – заявил старший штабной офицер отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Эстонии, артиллерийский инспектор, подполковник Меэлис Лаанеметс.

Напомним, правительство Латвии 13 января поддержало информационный отчет "О закупке системы огневой поддержки непрямым огнем", который предусматривает приобретение колесных артиллерийских систем Archer для Национальных вооруженных сил.

В декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.