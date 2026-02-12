Підводний кабель між Польщею та Швецією тимчасово не працює

Підводний кабель, який з’єднує Польщу та Швецію тимчасово не працює через несправність.

Про це заявив оператор польської енергетичної системи Polskie Sieci Elektroenergetyczne, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Несправність підводного кабелю високої напруги постійного струму SwePol Link між Польщею та Швецією, здатного передавати 600 МВт при 450 кВ, сталася у ввечері, 11 лютого.

Відтак 12 лютого з’єднання тимчасово не працює через несправність. Компанія зазначає, що немає жодних ознак того, що це стало наслідком умисних дій.

"Тривають підготовчі роботи для ремонту пошкодженої компоненти", – зазначили в Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Наразі очікується, що він буде відновлений до півночі проти 14 лютого.

SwePol Link – це підводна електромережа, що з’єднує Польщу та Швецію і дозволяє передавати електроенергію між країнами. Кабель прокладено по дну Балтійського моря понад 200 км.

21 січня на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.