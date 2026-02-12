Подводный кабель между Польшей и Швецией временно не работает

Подводный кабель, соединяющий Польшу и Швецию, временно не работает из-за неисправности.

Об этом заявил оператор польской энергетической системы Polskie Sieci Elektroenergetyczne, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Неисправность подводного кабеля высокого напряжения постоянного тока SwePol Link между Польшей и Швецией, способного передавать 600 МВт при 450 кВ, произошла вечером 11 февраля.

В результате 12 февраля соединение временно не работает из-за неисправности. Компания отмечает, что нет никаких признаков того, что это стало следствием умышленных действий.

"Продолжаются подготовительные работы для ремонта поврежденной компоненты", – отметили в Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

В настоящее время ожидается, что он будет восстановлен до полуночи 14 февраля.

SwePol Link – это подводная электросеть, соединяющая Польшу и Швецию и позволяющая передавать электроэнергию между странами. Кабель проложен по дну Балтийского моря более 200 км.

21 января на датском острове Борнгольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, соединявший остров со Швецией.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.