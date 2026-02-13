Більшість жителів ЄС підтримують високі видатки на оборону

Більшість жителів Європейського Союзу схвалюють поточний рівень інвестицій ЄС у оборону або вважають, що видатки слід збільшити.

Про це свідчать дані свіжого "Євробарометра", повідомляє "Європейська правда".

Більше двох третин європейців (68%) вважають, що їхня країна перебуває під загрозою. Країнами-членами, де рівень сприйняття загрози є найвищим, є Франція (80%), за нею йдуть Нідерланди та Данія (77%), а також Кіпр і Німеччина (75%). Водночас 42% громадян вважають, що їхня особиста безпека перебуває під загрозою.

Більшість європейців довіряють ЄС у питаннях посилення безпеки та оборони (52%), особливо в таких країнах, як Люксембург (76%), Португалія (74%), Кіпр (73%) та Литва (71%).

На тлі впровадження низки відповідних ініціатив протягом останнього року майже три чверті респондентів (74%) схвалюють поточний рівень інвестицій ЄС у оборону або вважають, що видатки слід збільшити.

Особливо висока підтримка спостерігається в таких країнах, як Литва (80%), Португалія (89%), Фінляндія (83%), Іспанія (80%) та Данія (78%).

Водночас значна частина респондентів заявляє, що вони не впевнені щодо рівня інвестицій в оборону: 10% не знають про витрати на національному рівні, а 12% – про витрати на рівні ЄС.

53% європейців вважають безпеку та оборону ключовим пріоритетом космічної політики ЄС.

