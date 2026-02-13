Большинство жителей ЕС поддерживают высокие расходы на оборону

Большинство жителей Европейского Союза одобряют текущий уровень инвестиций ЕС в оборону или считают, что расходы следует увеличить.

Об этом свидетельствуют данные свежего "Евробарометра", сообщает "Европейская правда".

Более двух третей европейцев (68%) считают, что их страна находится под угрозой. Странами-членами, где уровень восприятия угрозы наиболее высок, является Франция (80%), за ней следуют Нидерланды и Дания (77%), а также Кипр и Германия (75%). В то же время 42% граждан считают, что их личная безопасность находится под угрозой.

Большинство европейцев доверяют ЕС в вопросах усиления безопасности и обороны (52%), особенно в таких странах, как Люксембург (76%), Португалия (74%), Кипр (73%) и Литва (71%).

На фоне внедрения ряда соответствующих инициатив в течение последнего года почти три четверти респондентов (74%) одобряют текущий уровень инвестиций ЕС в оборону или считают, что расходы следует увеличить.

Особенно высокая поддержка наблюдается в таких странах, как Литва (80%), Португалия (89%), Финляндия (83%), Испания (80%) и Дания (78%).

В то же время значительная часть респондентов заявляют, что не уверены в уровне инвестиций в оборону: 10% не знают о расходах на национальном уровне, а 12% – о расходах на уровне ЕС.

53% европейцев считают безопасность и оборону ключевым приоритетом космической политики ЕС.

Как писала "Европейская правда", все больше жителей европейских стран теряют доверие к США как к союзнику в рамках НАТО.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": США – больше не союзник Европы. Как Трамп меняет мнение в ЕС и кто потерял веру в Украину.