FT: Трамп планує скасувати деякі мита на сталь та алюміній

Президент США Дональд Трамп планує скасувати деякі мита на сталь та алюміній напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Про це повідомила в п'ятницю газета Financial Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Представники Міністерства торгівлі та Офісу торгового представника США вважають, що мита шкодять споживачам, оскільки призводять до підвищення цін на товари.

Виборці по всій країні стурбовані споживчими цінами, і очікується, що питання вартості життя стане одним з головних факторів для американців напередодні проміжних виборів у листопаді.

Трамп ввів мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі до 50% минулого року і неодноразово використовував мита як інструмент переговорів з низкою торговельних партнерів.

Адміністрація Трампа зараз переглядає перелік товарів, на які поширюються мита, і планує звільнити деякі товари від мит, зупинити розширення переліку і замість цього провести більш цілеспрямовані розслідування з питань національної безпеки щодо конкретних товарів, додає FT.

Трамп нещодавно рекламував свої економічні досягнення в Детройті, прагнучи переорієнтувати увагу на виробництво в США і свої зусилля щодо боротьби з високими споживчими витратами, оскільки Білий дім прагне показати, що він займається економічними проблемами, які турбують американців.

Минулого року Міністерство торгівлі США підвищило мита на сталь і алюміній для понад 400 товарів, включаючи вітрові турбіни, мобільні крани, побутову техніку, бульдозери та іншу важку техніку, а також залізничні вагони, мотоцикли, суднові двигуни, меблі та сотні інших товарів.

За даними Axios, провідні члени Республіканської партії США побоюються втрати контролю не лише над Палатою представників, а й над Сенатом за підсумками проміжних виборів.