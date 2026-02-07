Axios: республіканці бояться втрати і Палати представників, і Сенату на проміжних виборах

Провідні члени Республіканської партії США дедалі більше занепокоєні результатами закритих соцопитувань, які малюють похмуру картину напередодні проміжних виборів: партія побоюється втрати контролю не лише над Палатою представників, а й над Сенатом.

Про це йдеться у публікації видання Axios, пише "Європейська правда".

Президент Дональд Трамп уже попередив соратників, що втрата навіть мінімальної більшості в Палаті представників може призвести до третього імпічменту. Проте перехід Сенату під контроль демократів стане справжнім політичним землетрусом, який паралізує його роботу протягом останніх двох років каденції.

Вперше стратеги Республіканської партії в розмовах з Axios визнають, що втрата Сенату, де вони наразі мають перевагу 53 проти 47, є цілком реальною перспективою, що змушує їх готуватися до набагато жорсткішої боротьби, ніж очікувалося.

За словами співрозмовників видання, дані опитувань свідчать про гостру конкуренцію не лише в традиційних штатах, що коливаються, як-от Мічиган, Мен і Північна Кароліна, а й у консервативних оплотах – Алясці, Айові та Огайо.

Провідні стратеги партії визнають, що питання імміграції та економіки, які забезпечили перемогу Трампа у 2024 році, тепер перетворилися на політичний тягар.

Один із функціонерів партії зазначив, що якщо рік тому перемога в Сенаті здавалася гарантованою, то сьогодні впевненості значно менше, а ці тривожні настрої стали публічними цього тижня під час закритої зустрічі лідерів партії.

Сенатор Тім Скотт, голова Національного республіканського сенаторського комітету, виступив із тверезим попередженням про перешкоди, з якими стикається партія, а представлена презентація продемонструвала, що найважча ситуація через дефіцит підтримки наразі спостерігається в штаті Мен, де сенаторка Сюзан Коллінз має вкрай складні шанси на переобрання.

Раніше повідомляли, що серед деяких законодавців Республіканської партії США виникли занепокоєння щодо можливого початку процедури імпічменту Трампу у разі, якби той зважився би на військову операцію у Гренландії.