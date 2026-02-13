FT: Трамп планирует отменить некоторые пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп планирует отменить некоторые пошлины на сталь и алюминий накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Представители Министерства торговли и Офиса торгового представителя США считают, что пошлины вредят потребителям, поскольку приводят к повышению цен на товары.

Избиратели по всей стране обеспокоены потребительскими ценами, и ожидается, что вопрос стоимости жизни станет одним из главных факторов для американцев накануне промежуточных выборов в ноябре.

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере до 50% в прошлом году и неоднократно использовал пошлины в качестве инструмента переговоров с рядом торговых партнеров.

Администрация Трампа сейчас пересматривает перечень товаров, на которые распространяются пошлины, и планирует освободить некоторые товары от пошлин, остановить расширение перечня и вместо этого провести более целенаправленные расследования по вопросам национальной безопасности в отношении конкретных товаров, добавляет FT.

Трамп недавно рекламировал свои экономические достижения в Детройте, стремясь переориентировать внимание на производство в США и свои усилия по борьбе с высокими потребительскими расходами, поскольку Белый дом стремится показать, что он занимается экономическими проблемами, которые беспокоят американцев.

В прошлом году Министерство торговли США повысило пошлины на сталь и алюминий для более 400 товаров, включая ветровые турбины, мобильные краны, бытовую технику, бульдозеры и другую тяжелую технику, а также железнодорожные вагоны, мотоциклы, судовые двигатели, мебель и сотни других товаров.

По данным Axios, ведущие члены Республиканской партии США опасаются потери контроля не только над Палатой представителей, но и над Сенатом по итогам промежуточных выборов.