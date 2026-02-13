Сейм Польши утвердил закон, необходимый для участия в оборонной программе ЕС SAFE

Польский Сейм в пятницу принял закон, необходимый для участия Польши в программе ЕС SAFE по содействию перевооружению европейских государств.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

13 февраля Сейм принял закон, необходимый для участия Польши в программе SAFE. Он предусматривает создание спецфонда FIZB, через который будут расходоваться средства в рамках программы.

Министр финансов Анджей Доманский перед голосованием аргументировал, что программа поможет Польше сэкономить от 36 до 60 млрд злотых и существенно ускорит модернизацию армии.

Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал голосование как "одно из важнейших в истории модернизации вооруженных сил" и отметил, что армии очень нужны радикальные ускорения в этом процессе, которые как раз может обеспечить программа SAFE.

Закон поддержали 236 голосами "за", 199 голосовали против, четверо – воздержались.

Против проголосовали депутаты оппозиционных партий "Право и справедливость" и "Конфедерация".

Перед этим польский президент Кароль Навроцкий, идейно близкий к "ПиС", и премьер-министр Дональд Туск вступили в спор относительно плана вливания миллиардов в польскую оборону.

Навроцкий призвал к осторожности в отношении запланированного кредита Польши – крупнейшего среди всех стран – и называет его "огромным долгом, который польское государство будет выплачивать годами".

Это резко контрастирует с мнением проевропейского премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что займы предоставляются на "очень выгодных условиях, недоступных на рынке любым другим способом". Он предостерег Навроцкого от ветирования закона для реализации SAFE в Польше.

Подробно о механизме SAFE читайте в статье 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина.