Схема ЄС щодо фінансування переозброєння викликала політичні суперечки в Польщі

Польський президент Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск вступили у суперечку щодо плану вливання мільярдів у польську оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Польща хоче позичити 43,7 млрд євро в рамках програми ЄС SAFE, але це викликає сумніви у націоналістично налаштованого президента країни Кароля Навроцького.

Навроцький закликав до обережності щодо запланованого кредиту Польщі – найбільшого серед усіх країн, що позичають в рамках програми на суму 150 млрд євро – назвавши його "величезним боргом, який польська держава буде виплачувати роками".

Його співробітники заявили в четвер, що працюватимуть над внесенням поправок до урядової пропозиції SAFE.

Це різко контрастує з думкою проєвропейського прем'єр-міністра Дональда Туска, який заявив, що позики надаються на "дуже вигідних умовах, недоступних на ринку в будь-який інший спосіб".

SAFE надає низькопроцентні довгострокові позики з 10-річним пільговим періодом для погашення основної суми, залучені Брюсселем на ринках капіталу і пропонує значну економію в порівнянні з національними запозиченнями.

Ці умови є надзвичайно важливими для Польщі, яка планує виділити 4,8% свого ВВП на оборону цього року, що є одним з найвищих показників у НАТО. Державні фінанси країни перебувають під тиском через тривалі зусилля з розбудови збройних сил для стримування Росії та підтримки України.

Однак Навроцький ставиться до цього з обережністю, а його радники попереджають, що SAFE має на меті допомогти Німеччині, а не Польщі – це апелює до основних виборців Навроцького, які з підозрою ставляться до Берліна.

Поляки заслуговують на ясність щодо витрат, умов та будь-яких політичних зобов'язань, пов'язаних з SAFE, заявив Навроцький під час засідання Ради національної безпеки Польщі, яку він очолює, у середу.

"Хоча SAFE формально діє як механізм надання позик, не можна ігнорувати непрямий ризик, а саме те, що виплати можуть бути пов'язані з більш широкими політичними умовами", – сказав президент.

Навроцький також закликав уряд опублікувати перелік усіх 139 запланованих проектів, які будуть фінансуватися за рахунок SAFE, і поставив під сумнів, чи не буде програма в кінцевому підсумку сприяти західноєвропейським оборонним компаніям, а не польським.

Після серединої зустрічі Туск попередив Навроцького, щоб той не накладав вето на план SAFE.

"Сподіваюся, що сумніви та гримаси несхвалення, які з'явилися під час обговорення, не є прелюдією до вето", – сказав Туск перед тим, як сісти на літак, що летів на саміт лідерів ЄС у Бельгії.

У середу уряд схвалив законопроект про впровадження SAFE в Польщі.

Туск і Навроцький вже кілька місяців перебувають у стані конфлікту, оскільки обидві сторони готуються до вирішальних парламентських виборів наступного року. Президент наклав вето на кілька ключових законодавчих актів, а парламентська коаліція Туска не має достатньої кількості голосів, щоб його подолати.

Туск підкреслив, що 80% коштів SAFE залишаться в Польщі, критикуючи колишній націоналістичний уряд "Права і справедливості" за підписання великих оборонних угод, які, за його словами, не дали багато роботи польським збройовим компаніям.

11 лютого Рада ЄС прийняла низку імплементаційних рішень, що надають фінансову допомогу в рамках ініціативи SAFE Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Іспанії, Хорватії, Португалії та Румунії.

Друга партія рішень Ради щодо реалізації фінансової допомоги Естонії, Греції, Італії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині та Фінляндії була схвалена послами ЄС і, як очікується, буде офіційно прийнята Радою 17 лютого.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.