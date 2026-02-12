Київ отримав від ЄС ще 323 генератори

Київ отримав від Європейського Союзу ще одну партію генераторів у кількості 323 одиниці, перша вже спрямована для підключення у теплопунктах житлових будинків.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram у четвер, передає "Європейська правда".

"Київ отримав від Європейського Союзу другу партію – ще 323 генератори. Їх столиці передала комісарка ЄС з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб, за участі першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум", – написав він.

За його словами, першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість. Другу партію теж використовуватимуть переважно для живлення теплопунктів.

Кличко зазначив, що загалом Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення. Зокрема, 438 генераторів потужністю 20 кВт та 62 – по 22 кВт.

Кличко зазначив, що автономні джерела живлення надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

"Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи в Україні та Києві", – зазначив він.

Нагадаємо, у січні Єврокомісія анонсувала передачу 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро.

Як повідомлялося, європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка живе без опалення кілька тижнів.