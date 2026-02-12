Укр Рус Eng

Єврокомісарка прибула до Києва та відвідала сім’ю, яка живе без опалення

Новини — Четвер, 12 лютого 2026, 17:07 — Ольга Ковальчук

Європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка проживає без опалення кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", Лябіб повідомила на платформі X.

Єврокомісарка показала відео, де вона прийшла в гості до українки Тетяни. Вона разом з чоловіком та 9-річною донькою вже п’ять тижнів живе без опалення.

На відео Тетяна показує посадовиці, як сім’я облаштувала свій побут в умовах відключень електроенергії та опалення.

Під час свого візиту до Києва єврокомісарка відвідала Дарницьку ТЕЦ, пошкоджену російськими ударами.

 
Фото: X/ Hadja Lahbib

Як йдеться на сайті Єврокомісії, під час свого візиту до України єврокомісарка зустрінеться з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, а також з представниками Офісу президента, Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад та територій. Вони обговорять посилення гуманітарної допомоги від ЄС та зміцнення стійкості критичної інфраструктури в Україні.

Лябіб також відвідає пункти незламності у Києві, які фінансуються ЄС.

Нагадаємо, у січні Єврокомісія анонсувала передачу 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро.

Минулого тижня мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла партія зі 177 генераторів від ЄС.

