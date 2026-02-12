Єврокомісарка прибула до Києва та відвідала сім’ю, яка живе без опалення

Європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка проживає без опалення кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", Лябіб повідомила на платформі X.

Єврокомісарка показала відео, де вона прийшла в гості до українки Тетяни. Вона разом з чоловіком та 9-річною донькою вже п’ять тижнів живе без опалення.

На відео Тетяна показує посадовиці, як сім’я облаштувала свій побут в умовах відключень електроенергії та опалення.

For the past 5 weeks, our colleague Tetyana @eu_echo, her partner & their 9-year-old daughter Yeva have been living without heating & with intermittent electricity. Even when the power goes out, Yeva joins her online classes.



Thank you, Tetyana, for welcoming us into your home. pic.twitter.com/WSKSBi72ku – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) February 12, 2026

Під час свого візиту до Києва єврокомісарка відвідала Дарницьку ТЕЦ, пошкоджену російськими ударами.

Фото: X/ Hadja Lahbib

Як йдеться на сайті Єврокомісії, під час свого візиту до України єврокомісарка зустрінеться з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, а також з представниками Офісу президента, Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад та територій. Вони обговорять посилення гуманітарної допомоги від ЄС та зміцнення стійкості критичної інфраструктури в Україні.

Лябіб також відвідає пункти незламності у Києві, які фінансуються ЄС.

Нагадаємо, у січні Єврокомісія анонсувала передачу 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро.

Минулого тижня мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла партія зі 177 генераторів від ЄС.