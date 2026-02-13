Сибіга: домовленості про швидкий вступ до ЄС реальні, і йдеться не тільки про Україну

Україна веде консультації про те, як зафіксувати дату свого вступу до ЄС, причому домовленість має враховувати також інші держави-кандидати.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Мюнхені, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Міністр наголосив, що публічні вимоги України про фіксацію в документах дати свого вступу до ЄС є реалістичними.

"Всі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті запитні позиції, на які ми розраховуємо", – заявив він.

За словами Андрія Сибіги, зараз переговори про схему фіксації такої дати ґрунтуються на тому, що йдеться не лише про вступ України, а про нову безпекову структуру: "Для нас наше членство в ЄС – це елемент безпекових гарантій, тому ми зараз проводимо активні консультації з нашими європейськими партнерами".

Міністр додав, що його оптимізм, зокрема, ґрунтується на тому, що Україні та ЄС вдалося подолати проблему угорського вето, розпочавши процес "фронтлоудингу", про який вже розповідала "Європейська правда". "Це добрий приклад, як знаходити правильні формули наближення членства України в ЄС", – заявив він.

"Але не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є ще Молдова. Тому це комплексне питання, і ми працюємо з нашими європейськими партнерами", – зауважив він. Зокрема, міністр пояснив, що за будь-якої схеми, у том числі у разі швидкого вступу України, цей процес Київ проходив не наодинці. "Дуже важливо розуміти, що Україна категорично проти декаплінгу (розділення групи Україна-Молдова у вступному процесі. – ЄП), адже у нас з Молдовою спільний шлях набуття членства в ЄС", – пояснив Сибіга.

