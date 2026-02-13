Сибига: договоренности о скором вступлении в ЕС реальны, и речь идет не только об Украине

Украина ведет консультации о том, как зафиксировать дату своего вступления в ЕС, причем договоренность должна учитывать также другие государства-кандидаты.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил журналистам в Мюнхене, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Министр подчеркнул, что публичные требования Украины о фиксации в документах даты своего вступления в ЕС реалистичны.

"Все эти разговоры реалистичны. Украина откровенно ставит те запросные позиции, на которые мы рассчитываем", – заявил он.

По словам Андрея Сибиги, сейчас переговоры о схеме фиксации такой даты основываются на том, что речь идет не только о вступлении Украины, а о новой структуре безопасности: "Для нас наше членство в ЕС – это элемент гарантий безопасности, поэтому мы сейчас проводим активные консультации с нашими европейскими партнерами".

Министр добавил, что его оптимизм, в частности, основывается на том, что Украине и ЕС удалось преодолеть проблему венгерского вето, начав процесс "фронтлоудинга", о котором уже рассказывала "Европейская правда". "Это хороший пример, как находить правильные формулы приближения членства Украины в ЕС", – заявил он.

"Но не нужно забывать, что есть еще Западные Балканы, есть еще Молдова. Поэтому это комплексный вопрос, и мы работаем с нашими европейскими партнерами", – отметил он. В частности, министр пояснил, что при любой схеме, в том числе в случае быстрого вступления Украины, этот процесс Киев проходил не в одиночку. "Очень важно понимать, что Украина категорически против декаплинга (разделение группы Украина-Молдова во вступительном процессе. – ЕП), ведь у нас с Молдовой общий путь обретения членства в ЕС", – пояснил Сибига.

