Опитування: більшість жителів країн Заходу вірять у наближення світової війни

Більшість жителів у США, Канаді, Великій Британії та Франції вважають ймовірним початок Третьої світової війни протягом наступних п'яти років.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Politico.

У п'яти країнах, які брали участь в опитуванні – США, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині – переважна більшість респондентів вважають, що світ стає дедалі небезпечнішим.

Частка опитаних, які прогнозують новий глобальний конфлікт у найближчі роки, різко зросла з того часу, як незалежні соціологи Public First провели подібне опитування у березні 2025 року.

Ця тенденція особливо яскраво проявляється у Великій Британії, де 43 відсотки опитаних зазначили, що нова світова війна "ймовірна" або "дуже ймовірна" до 2031 року. У березні 2025 року ця частка становила 30%.

Близько 46% американців вважають ймовірною загрозу світової війни до 2031 року, порівняно з 38% минулого року.

У Франції за рік цей показник зріс на 9 відсоткових пунктів – 32 проти 43 відсотків відповідно.

Серед п'яти країн лише мешканці Німеччини загалом вважають, що Третя світова війна малоймовірна в наступні п'ять років. У негативний сценарій вірять 23% опитаних, тоді як торік цей показник становив 25%.

Опитування Politico також виявило обмежену готовність західних суспільств і йти на жертви заради збільшення військових витрат. Хоча у Великій Британії, Франції, Німеччині та Канаді існує широка підтримка збільшення оборонних бюджетів, ця прихильність різко падає, коли опитаним пояснюють, що це може означати збільшення державного боргу, скорочення інших послуг або підвищення податків.

У 2025 році 40% французів та 37% німців заявили, що підтримають збільшення витрат на оборону, попри можливі скорочення інших видатків. Цього року підтримка впала: більші військові витрати підтримали 28% респондентів у Франції та 24% у Німеччині.

Учасникам опитування з цих країн також запропонували висловити позицію щодо створення постійної армії ЄС під одним центральним командуванням, яку згадувала Європейська комісія. Пропозицію підтримали лише 22% німців та 17% французів.

Опитування проводилося компанією Public First з 6 по 9 лютого, в рамках якого опитали 10 289 осіб, щонайменше по 2000 респондентів зі США, Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини.

