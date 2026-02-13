Опрос: большинство жителей стран Запада верят в приближение мировой войны

Большинство жителей США, Канады, Великобритании и Франции считают вероятным начало Третьей мировой войны в течение следующих пяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Politico.

В пяти странах, которые участвовали в опросе – США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии – подавляющее большинство респондентов считают, что мир становится все более опасным.

Доля опрошенных, которые прогнозируют новый глобальный конфликт в ближайшие годы, резко возросла с тех пор, как независимые социологи Public First провели подобный опрос в марте 2025 года.

Эта тенденция особенно ярко проявляется в Великобритании, где 43 процента опрошенных отметили, что новая мировая война "вероятна" или "очень вероятна" до 2031 года. В марте 2025 года эта доля составляла 30%.

Около 46% американцев считают вероятной угрозу мировой войны до 2031 года, по сравнению с 38% в прошлом году.

Во Франции за год этот показатель вырос на 9 процентных пунктов – 32 против 43 процентов соответственно.

Среди пяти стран только жители Германии в целом считают, что Третья мировая война маловероятна в следующие пять лет. В негативный сценарий верят 23% опрошенных, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 25%.

Опрос Politico также выявил ограниченную готовность западных обществ идти на жертвы ради увеличения военных расходов. Хотя в Великобритании, Франции, Германии и Канаде существует широкая поддержка увеличения оборонных бюджетов, эта поддержка резко падает, когда опрошенным объясняют, что это может означать увеличение государственного долга, сокращение других услуг или повышение налогов.

В 2025 году 40% французов и 37% немцев заявили, что поддержат увеличение расходов на оборону, несмотря на возможные сокращения других расходов. В этом году поддержка упала: увеличение военных расходов поддержали 28% респондентов во Франции и 24% в Германии.

Участникам опроса из этих стран также предложили высказать позицию по поводу создания постоянной армии ЕС под единым центральным командованием, о которой упоминала Европейская комиссия. Предложение поддержали только 22% немцев и 17% французов.

Опрос проводился компанией Public First с 6 по 9 февраля, в рамках которого опросили 10 289 человек, не менее 2000 респондентов из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.

