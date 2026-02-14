Рубіо зустрівся з главою МЗС Китаю перед очікуваним самітом Трампа і Сі

Держсекретар США Марко Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними китайського державного інформаційного агентства Сіньхуа, Ван Ї закликав зробити 2026 рік роком, в якому Китай і США будуть рухатися до взаємної поваги.

Обидві сторони погодилися зміцнювати діалог і співпрацю в різних областях і сприяти стабільному розвитку відносин.

"Якщо ми будемо дотримуватися принципів рівності, взаємної поваги і взаємності, ми зможемо знайти рішення для усунення проблем, що хвилюють обидві сторони, і правильно управляти нашими розбіжностями", – цитує Сіньхуа слова китайського міністра.

Зустріч відбулася на тлі підготовки до запланованої поїздки президента США Дональда Трампа до Китаю для проведення саміту з президентом Сі Цзіньпіном у квітні.

Минулого тижня два лідери поспілкувалися телефоном і обговорили торговельні та геополітичні проблеми.

Крім того, Трамп розповідав, ближче до кінця року прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі.