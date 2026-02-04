Трамп розповів, що обговорив із Сі війну в Україні і багато "дуже позитивних тем"

Президент США Дональд Трамп поділився подробицями своєї телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що щойно завершив "чудову телефонну розмову з президентом Китаю Сі".

За словами президента США, це була "довга та ґрунтовна" розмова, під час якої вони обговорили військові питання, його квітневу поїздку до Китаю, Тайвань, війну між Росією та Україною, поточну ситуацію з Іраном, купівлю нафти та газу Китаєм у США, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення кількості сої до 20 мільйонів тонн на поточний сезон, поставки двигунів для літаків.

Трамп додав, що у розмові йшлося про багато інших тем – і "усі дуже позитивні".

"Відносини з Китаєм, і мої особисті стосунки з президентом Сі, надзвичайно добрі, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо, щоб вони залишалися такими. Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та Китайською Народною Республікою!" – написав президент США.

Цього року лідери США і Китаю планують провести кілька зустрічей, перша з яких може відбутися вже у квітні.

Нещодавно Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на канадські імпортні товари після того, як прем’єр Канади Марк Карні відвідав Пекін та підписав торгівельну угоду з Китаєм.

Американський президент також застеріг Велику Британію від поглиблення співпраці з Китаєм, заявивши, що це "небезпечно".