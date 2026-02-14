Рубио встретился с главой МИД Китая перед ожидаемым саммитом Трампа и Си

Госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По данным китайского государственного информационного агентства Синьхуа, Ван И призвал сделать 2026 год годом, в котором Китай и США будут двигаться к взаимному уважению.

Обе стороны согласились укреплять диалог и сотрудничество в различных областях и способствовать стабильному развитию отношений.

"Если мы будем придерживаться принципов равенства, взаимного уважения и взаимности, мы сможем найти решение для устранения проблем, волнующих обе стороны, и правильно управлять нашими разногласиями", – цитирует Синьхуа слова китайского министра.

Встреча состоялась на фоне подготовки к запланированной поездке президента США Дональда Трампа в Китай для проведения саммита с президентом Си Цзиньпином в апреле.

На прошлой неделе два лидера пообщались по телефону и обсудили торговые и геополитические проблемы.

Кроме того, Трамп рассказывал, что ближе к концу года примет Си Цзиньпина в Белом доме.