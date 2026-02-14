Рубіо закликав Європу відстоювати спільні зі США цінності

Американський держсекретар Марко Рубіо вкотре намагався заспокоїти європейських союзників щодо прихильності Вашингтона до Європи, одночасно попередивши, що лідери континенту повинні повернутися до традицій і цінностей, які вони поділяють із США.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Рубіо пролунали у розвиток його промови на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу вранці, яка була зустрінута теплими оплесками і мала набагато поміркованіший тон, ніж висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Вена роком раніше.

"Ми хочемо, щоб Європа процвітала, тому що ми пов'язані між собою безліччю різних способів і тому що наш союз є надзвичайно важливим. Але це має бути союз союзників, які здатні і готові боротися за те, ким вони є і що для них важливо", сказав держсекретар.

"Що нас об'єднує? Зрештою, це те, що ми обидва є спадкоємцями однієї цивілізації, і це велика цивілізація. Ми повинні пишатися нею", – додав він.

В інтерв'ю Рубіо сказав, що він не відмовляється від послання Венса, але хоче допомогти пояснити, чому команда президента Дональда Трампа відчула необхідність його озвучити.

"Альянс повинен змінитися. Коли ми висловлюємося терміново або навіть критично щодо рішень, які Європа не прийняла або прийняла, це тому, що нам не байдуже", – додав він.

В ході своєї промови в Мюнхені Рубіо заявив, що США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.