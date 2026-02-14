Рубіо каже, що Трамп атакує світ і західні цінності, бо "дбає про Європу"

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що під керівництвом Дональда Трампа США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.

Про це Рубіо сказав в ході своєї промови в ході Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда".

В ході виступу держсекретар наголосив на тісних зв'язках між США та Європою.

"Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися трохи прямими і різкими у своїх порадах. Причина цього, полягає в тому, що ми глибоко переймаємось. Ми глибоко переймаємося вашим і нашим майбутнім, і якщо іноді ми не погоджуємося, то наші розбіжності випливають із нашого глибокого почуття турботи про Європу, з якою ми пов'язані не тільки економічно, не тільки військово, ми пов'язані духовно і культурно", – наголосив Рубіо.

При цьому він запевнив, що за адміністрації Трампа США лишаються відданими альянсу з Європою.

Рубіо додав, що США за Трампа хочуть, щоб Європа демонструвала силу, тому що "ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде неважливою для нашої національної безпеки".

За словами Рубіо, під керівництвом Трампа США планують взяти на себе завдання оновлення та відновлення.

"Хоча ми готові, якщо буде потрібно, зробити це самостійно, ми вважаємо за краще зробити це разом з вами", – підкреслив він.

Рубіо каже, що Сполучені Штати та Європа "є одним цілим", а також запевнив, що "доля Європи ніколи не буде байдужою для нас".

Цьогорічна промова Рубіо у Мюнхені різко контрастувала із виступом віцепрезидента США Джей Ді Венса минулого року.

Тоді в ході промови на Мюнхенській безпековій конференції Венс здебільшого критикував Європейський Союз.

Зокрема, він сказав, що, на думку США, зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики.

Також у своїй промові в Мюнхені віцепрезидент США різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.