ЗМІ: 5 країн Європи публічно заявлять, що Навальний майже точно помер внаслідок отруєння

П’ять країн Європи планують вийти зі спільною заявою про те, смерть в ув’язенні критика Путіна Алексея Навального майже точно стала наслідком отруєння.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Spiegel.

Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція у суботу 14 лютого планують оприлюднити спільну заяву про те, що Навальний помер в ув’язненні майже точно внаслідок отруєння – оскільки у зразках тканин з тіла померлого під час досліджень в лабораторіях різних європейських країн виявили нейротоксичну речовину епібатидин.

У заяві будуть лунати прямі звинувачення на адресу Росії і очільника Кремля Владіміра Путіна, оскільки лише вище керівництво РФ та спецслужби могли б організувати отруєння політика у в’язниці з суворими заходами безпеки, і лише Кремль мав очевидні причини назавжди змусити замовкнути свого критика.

Також п’ять держав збираються подати свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї та наголосити, що Росія вочевидь не знищила свої запаси хімічної зброї, всупереч відповідним угодам.

Майже рівно два роки тому, 16 лютого, російські тюремники повідомили про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У ЄС ухвалили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за порушення прав людини у Росії, у тому числі у зв’язку зі смертю Навального. Свої санкції у зв’язку з цим застосувала також Канада.

Нагадаємо, у ЄСПЛ триває розгляд скарги України проти Росії, що стосується організованих Росією низки гучних замахів та замовних вбивств, як на території України, так і в інших країнах.

"ЄвроПравда" детально розповідала про цю скаргу у статті Не лише Навальний: як Україна хоче покарати РФ за політичні вбивства по всьому світу.