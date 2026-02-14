СМИ: 5 стран Европы публично заявят, что Навальный почти точно умер в результате отравления

Пять стран Европы планируют выйти с совместным заявлением о том, смерть в заключении критика Путина Алексея Навального почти точно стала следствием отравления.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Spiegel.

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция в субботу 14 февраля планируют обнародовать совместное заявление о том, что Навальный умер в заключении почти точно в результате отравления – поскольку в образцах тканей из тела умершего во время исследований в лабораториях разных европейских стран обнаружили нейротоксическое вещество эпибатидин.

В заявлении будут звучать прямые обвинения в адрес России и главы Кремля Владимира Путина, поскольку только высшее руководство РФ и спецслужбы могли бы организовать отравление политика в тюрьме со строгими мерами безопасности, и только Кремль имел очевидные причины навсегда заставить замолчать своего критика.

Также пять государств собираются подать свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия и подчеркнуть, что Россия явно не уничтожила свои запасы химического оружия, вопреки соответствующим соглашениям.

Почти ровно два года назад, 16 февраля, российские тюремщики сообщили о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В ЕС приняли новые санкции против около 20 человек, ответственных за нарушение прав человека в России, в том числе в связи со смертью Навального. Свои санкции в связи с этим применила также Канада.

Напомним, в ЕСПЧ продолжается рассмотрение жалобы Украины против России, что касается организованных Россией ряда громких покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и в других странах.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этой жалобе в статье Не только Навальный: как Украина хочет наказать РФ за политические убийства по всему миру.