Президент Литви про РФ у переговорах: "вони просто тягнуть час"

Президент Литви Гітанас Науседа не бачить ознак того, що Росія за теперішніх обставин налаштована на реальні перемовини про припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у суботу під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

Науседа висловив скепсис щодо триваючого переговорного процесу між Україною, РФ і США.

"Як мені видається – і Росія доводить це кожен день – Росія не готова до миру, і я не думаю, що вони готові до мирних перемовин. Можливо це станеться, у 2027-28 році, але не 2026 – тому що все вказує на те, що вони просто імітують переговорний процес – а тим часом намагаються зламати дух українців", – констатував президент Литви.

Він зазначив, що захоплюється стійкістю українців, які бороняться вже четвертий рік, але наголосив, що спроможність України триматися дуже залежить від підтримки партнерів.

"Зараз дуже потрібна наша постійна підтримка, наша готовність і наша єдність – із нашим трансатлантичним партнером також", – підкреслив Гітанас Науседа.

Під час панельної дискусії раніше у суботу президент України та генсек НАТО також скептично оцінили наміри РФ вести реальні переговори, і застерегли Захід від помилкових оцінок.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмує у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.