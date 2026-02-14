Президент Литвы о РФ в переговорах: "они просто тянут время"

Президент Литвы Гитанас Науседа не видит признаков того, что Россия в нынешних обстоятельствах настроена на реальные переговоры о прекращении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в субботу во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Науседа выразил скепсис относительно продолжающегося переговорного процесса между Украиной, РФ и США.

"Как мне кажется – и Россия доказывает это каждый день – Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно это произойдет в 2027-28 году, но не 2026 – потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс – а тем временем пытаются сломать дух украинцев", – констатировал президент Литвы.

Он отметил, что восхищается стойкостью украинцев, которые борются уже четвертый год, но подчеркнул, что способность Украины держаться очень зависит от поддержки партнеров.

"Сейчас очень нужна наша постоянная поддержка, наша готовность и наше единство – с нашим трансатлантическим партнером также", – подчеркнул Гитанас Науседа.

Во время панельной дискуссии ранее в субботу президент Украины и генсек НАТО также скептически оценили намерения РФ вести реальные переговоры, и предостерегли Запад от ошибок.

В то же время Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозит в связи с изменениями в российской переговорной команде.