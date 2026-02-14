Зеленський і Рютте розповіли у Мюнхені, яку мету ставить Росія зараз у "мирних" переговорах

Президент України та генсек НАТО, що беруть участь у спільній панелі Мюнхенської безпекової конференції, скептично оцінили нинішні наміри РФ вести реальні переговори, і застерегли Захід від помилки у його оцінці.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що зміна переговорника з боку РФ у тристоронньому діалозі свідчить, що зараз Путін не прагне досягти домовленості про мир.

"Ну хіба Путін серйозно до цього ставиться? Путін знову надсилає на переговори в Женеву цього "історика" про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне", – аргументував Марк Рютте, посилаючись на призначення Мединського головою делегації РФ на наступний раунд.

Володимир Зеленський, своєю чергою, висловив певність у тому, що Росія хоче домогтися розділення України, але це ніяк не зупинить її бажання продовжувати війну.

"Путін сподівається повторити Мюнхен 1938 року. Було б ілюзією вірити, що цю війну можна надійно закінчити, розділивши Україну, так само як було ілюзією вірити, що пожертвувавши Чехословаччиною, Європа врятує себе від великої війни.

Зеленський, утім, запевнив, що Україна готова продовжувати переговори і сподівається, що Захід своїм тиском зможе примусити Росію до миру.

"Ми багато інвестували в цей процес і перебуваємо в постійному контакті зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером будемо працювати із будь-ким кого призначить президент Трамп. Та результатом усіх цих зусиль має бути справжня безпека і справжній мир. Не те, що вийшло в Женеві в 2021 році, не те, на що сподіваються росіяни від цього так званого духу Анкориджа, про який нам не розповіли", -заявив він.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна знає про "формулу Анкориджа".

Нові переговори щодо України планують в Женеві, куди РФ хоче послати Мединського. Днями Умєров розкрив склад делегації України на цій зустрічі.

У Мюнхені канцлер Німеччини розповів, чи він бачить сенс Європі починати говорити з Москвою.