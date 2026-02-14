Зеленський сподівається, що перемовини не загальмуються через зміни з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмує у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Коментуючи запитання щодо переговорного процесу та очікувань, Зеленський нагадав, що несподіванкою стала заміна з боку РФ лідера групи.

"Я думаю, що вони хочуть відкласти прийняття рішень. Але, можливо, я дещо песимістично влаштований в цьому. Тим не менш, ми розраховуємо на американську сторону, що ми будемо продовжувати і не дозволимо росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група. Я думаю, що це буде велика помилка. Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними", – сказав президент України.

Стосовно "військового" блоку переговорів Зеленський зазначив, що мають узгоджувати деталі роботи моніторингової місії, що буде наглядати за режимом тиші, та питання обміну військовополоненими.

Під час панельної дискусії раніше у суботу президент України та генсек НАТО скептично оцінили наміри РФ вести реальні переговори, і застерегли Захід від помилкових оцінок.

Нові переговори щодо України планують в Женеві, куди РФ хоче послати Мединського. Днями Умєров розкрив склад делегації України на цій зустрічі.