Рубіо прибув до Словаччини, говоритиме з Фіцо

Державний секретар США Марко Рубіо прибув з візитом до Братислави, де він зустрінеться зі словацькими посадовцями, зокрема прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє словацька агенція TASR.

Державний секретар США Марко Рубіо приземлився в аеропорту Братислави в неділю, 15 лютого. Посадовця зустрів міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрій Бланар.

Під час свого візиту до Словаччини Рубіо зустрінеться з президентом Петером Пеллегріні та прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Серед тем зустрічей – актуальні питання двосторонніх відносин, регіональна безпека, ядерна енергетика, НАТО та модернізація словацької армії. Крім того, посадовці обговорять війну в Україні та поточний стан переговорів про її завершення.

Як повідомлялося, після участі Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США 15-16 лютого здійснить поїздки до Словаччини та Угорщини. Під час візитів до Братислави та Будапешта Рубіо порушить питання відмови цих країн від російських енергоносіїв.

Як зазначає агенція Reuters, візит Рубіо також має на меті зміцнити зв'язки зі Словаччиною та Угорщиною, консервативні лідери яких, які часто конфліктують з іншими країнами Європейського Союзу, а також мають теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Раніше Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.