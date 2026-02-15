Рубио прибыл в Словакию, будет говорить с Фицо

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Братиславу, где он встретится со словацкими чиновниками, в частности с премьер-министром Робертом Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает словацкое агентство TASR.

Государственный секретарь США Марко Рубио приземлился в аэропорту Братиславы в воскресенье, 15 февраля. Чиновника встретил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрий Бланар.

Во время своего визита в Словакию Рубио встретится с президентом Петером Пеллегрини и премьер-министром Робертом Фицо. Среди тем встреч – актуальные вопросы двусторонних отношений, региональная безопасность, ядерная энергетика, НАТО и модернизация словацкой армии. Кроме того, чиновники обсудят войну в Украине и текущее состояние переговоров о ее завершении.

Как сообщалось, после участия в Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США 15-16 февраля совершит поездки в Словакию и Венгрию. Во время визитов в Братиславу и Будапешт Рубио поднимет вопрос отказа этих стран от российских энергоносителей.

Как отмечает агентство Reuters, визит Рубио также направлен на укрепление связей со Словакией и Венгрией, консервативные лидеры которых часто конфликтуют с другими странами Европейского Союза, а также имеют теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Ранее Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.