У Британії затримується відкриття заводу, який мав виготовляти боєприпаси для України

Відкриття заводу у Великій Британії, який мав виготовляти боєприпаси для британської армії та потреб України, затримується на понад 6 місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Відкриття заводу у в Гласкоуді вважається критично необхідним для своєчасного поповнення запасів Великої Британії, яка збільшує свої поставки снарядів Україні.

Очікувалося, що підприємство збільшить потужності країни з виробництва артилерійських снарядів у 16 ​​разів.

Виробництво мало розпочатися влітку 2025 року, але цього досі не сталося.

На запит видання компанія BAE Systems підтвердила затримку, заявивши, що вона була спричинена рішенням подвоїти потужності в Гласкоуді.

Британія хоче різко збільшити можливості виробляти вибухівку на своїй території, щоб зменшити залежність від інших країн щодо боєприпасів. Раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX, яка використовується в артилерійських снарядах, зі США та Франції.

Непередбачуваність президента США Дональда Трампа щодо України та погрози запровадити тарифи проти країн НАТО через Гренландію посилили занепокоєння щодо залежності від американського оборонного обладнання в майбутньому.

Як повідомляли, у Латвії планують збудувати завод виробництва боєприпасів німецького оборонного концерну Rheinmetall.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.