В Великобритании задерживается открытие завода, который должен был производить боеприпасы для Украины

Открытие завода в Великобритании, который должен был производить боеприпасы для британской армии и нужд Украины, задерживается более чем на 6 месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Открытие завода в Гласкоуде считается критически необходимым для своевременного пополнения запасов Великобритании, которая увеличивает свои поставки снарядов Украине.

Ожидалось, что предприятие увеличит мощности страны по производству артиллерийских снарядов в 16 раз.

Производство должно было начаться летом 2025 года, но этого до сих пор не произошло.

На запрос издания компания BAE Systems подтвердила задержку, заявив, что она была вызвана решением удвоить мощности в Гласкоуде.

Великобритания хочет резко увеличить возможности по производству взрывчатки на своей территории, чтобы уменьшить зависимость от других стран в отношении боеприпасов. Ранее BAE Systems импортировала взрывчатку RDX, которая используется в артиллерийских снарядах, из США и Франции.

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа в отношении Украины и угрозы ввести тарифы против стран НАТО из-за Гренландии усилили обеспокоенность по поводу зависимости от американского оборонного оборудования в будущем.

Как сообщалось, в Латвии планируют построить завод по производству боеприпасов немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

28 октября писали, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов.