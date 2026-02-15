 Головний мишолов Британії відсвяткував 15-річчя служби

Головний мишолов резиденції британського прем’єр-міністра кіт Ларрі відзначив 15 років на посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив акаунт кота Ларрі у мережі X.

15 лютого 2011 року Ларрі усиновив з лондонського притулку Баттерсі тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон, поселивши кота у своїй резиденції.

15 years ago today I arrived on Downing Street in a cage.

I've seen off Cameron, May, Johnson, Truss and Sunak and I'm still going strong.

Only two Prime Ministers have ever done longer stints here: William Pitt the Younger and Sir Robert Walpole.

Bill and Bob – I'm coming for… pic.twitter.com/Mx52NJg93W – Larry the Cat (@Number10cat) February 15, 2026

Ларрі має офіційний титул головного мишолова Кабінету міністрів Британії. За час свого перебування на Даунінг-стріт він встиг попрацювати з шістьома прем’єр-міністрами – Джеймсом Кемероном, Терезою Мей, Борісом Джонсоном, Ліз Трасс, Ріші Сунаком та Кіром Стармером.

Згідно з профілем на вебсайті уряду Великої Британії, обов'язки головного мишолова включають вітання гостей у будинку, перевірку систем безпеки та перевірку антикварних меблів на предмет "придатності до сну".

Ларрі неодноразово з’являвся на фотографіях під час приїзду іноземних посадовців на Даунінг-стріт. Головний мишолов також має профілі у соцмережах. У 2023 році у X Ларрі спростував поширені у ЗМІ повідомлення про свою серйозну хворобу.