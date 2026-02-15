Укр Рус Eng

Главный мышелов Британии отпраздновал 15-летие службы

Новости — Воскресенье, 15 февраля 2026, 18:52 — Ольга Ковальчук

Главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри отметил 15 лет на должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил аккаунт кота Ларри в сети X.

15 февраля 2011 года Ларри усыновил из лондонского приюта Баттерси тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон, поселив кота в своей резиденции.

Ларри имеет официальный титул главного мышелова Кабинета министров Великобритании. За время своего пребывания на Даунинг-стрит он успел поработать с шестью премьер-министрами – Джеймсом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс, Риши Сунаком и Киром Стармером.

Согласно профилю на веб-сайте правительства Великобритании, обязанности главного мышелова включают приветствие гостей в доме, проверку систем безопасности и проверку антикварной мебели на предмет "пригодности для сна".

Ларри неоднократно появлялся на фотографиях во время приезда иностранных чиновников на Даунинг-стрит. Главный мышелов также имеет профили в соцсетях. В 2023 году в X Ларри опроверг распространенные в СМИ сообщения о своей серьезной болезни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
Реклама: