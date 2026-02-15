Главный мышелов Британии отпраздновал 15-летие службы

Главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри отметил 15 лет на должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил аккаунт кота Ларри в сети X .

15 февраля 2011 года Ларри усыновил из лондонского приюта Баттерси тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон, поселив кота в своей резиденции.

15 years ago today I arrived on Downing Street in a cage.

I've seen off Cameron, May, Johnson, Truss and Sunak and I'm still going strong.

Only two Prime Ministers have ever done longer stints here: William Pitt the Younger and Sir Robert Walpole.

Bill and Bob – I'm coming for… pic.twitter.com/Mx52NJg93W – Larry the Cat (@Number10cat) February 15, 2026

Ларри имеет официальный титул главного мышелова Кабинета министров Великобритании. За время своего пребывания на Даунинг-стрит он успел поработать с шестью премьер-министрами – Джеймсом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс, Риши Сунаком и Киром Стармером.

Согласно профилю на веб-сайте правительства Великобритании, обязанности главного мышелова включают приветствие гостей в доме, проверку систем безопасности и проверку антикварной мебели на предмет "пригодности для сна".