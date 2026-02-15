Рубіо прибув до Угорщини

Державний секретар США Марко Рубіо увечері 15 лютого прибув з офіційним візитом до Будапешта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила тимчасова повірена у справах США в Угорщині Каролін Саваж у мережі X.

Дипломатка назвала цей візит "історичним" для відносин між США та Угорщиною.

A special day today – I’m thrilled to welcome @SecRubio to Budapest. His visit is historic for the U.S.-Hungary relationship. Building on the framework set forth by @POTUS and @PM_ViktorOrban at November’s White House summit, I look forward to meaningful discussions that… pic.twitter.com/a1Ry5xC7H3 – Chargé d'Affaires Caroline Savage (@USAmbHungary) February 15, 2026

За її словами, у Будапешті держсекретар обговорить з угорськими посадовцями енергетичну та економічну співпрацю, спираючись на рамки, визначені президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на листопадовому саміті в Білому домі.

Перед візитом до угорської столиці, Рубіо відвідав Словаччину. Під зустрічі з главою словацького уряду Робертом Фіцо вони домовилися про співпрацю в енергетиці, зокрема у будівництві атомної електростанції за участі американської компанії.

Як повідомлялося, під час візитів до Братислави та Будапешта держсекретар США порушить питання відмови цих країн від російських енергоносіїв.

Як зазначає агенція Reuters, візит Рубіо також має на меті зміцнити зв'язки зі Словаччиною та Угорщиною, консервативні лідери яких, які часто конфліктують з іншими країнами Європейського Союзу, а також мають теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.