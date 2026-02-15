Рубио прибыл в Венгрию

Государственный секретарь США Марко Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила временная поверенная в делах США в Венгрии Каролин Саваж в сети X.

Дипломат назвала этот визит "историческим" для отношений между США и Венгрией.

A special day today – I’m thrilled to welcome @SecRubio to Budapest. His visit is historic for the U.S.-Hungary relationship. Building on the framework set forth by @POTUS and @PM_ViktorOrban at November’s White House summit, I look forward to meaningful discussions that… pic.twitter.com/a1Ry5xC7H3 – Chargé d'Affaires Caroline Savage (@USAmbHungary) February 15, 2026

По ее словам, в Будапеште госсекретарь обсудит с венгерскими чиновниками энергетическое и экономическое сотрудничество, опираясь на рамки, определенные президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на ноябрьском саммите в Белом доме.

Перед визитом в венгерскую столицу Рубио посетил Словакию. На встрече с главой словацкого правительства Робертом Фицо они договорились о сотрудничестве в энергетике, в частности в строительстве атомной электростанции с участием американской компании.

Как сообщалось, во время визитов в Братиславу и Будапешт госсекретарь США поднимет вопрос отказа этих стран от российских энергоносителей.

Как отмечает агентство Reuters, визит Рубио также направлен на укрепление связей со Словакией и Венгрией, консервативные лидеры которых часто конфликтуют с другими странами Европейского Союза, а также имеют теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом.