ЗМІ: Трамп сказав Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по ракетній програмі Ірану, якщо Вашингтон і Тегеран не досягнуть угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Ця розмова відбулася під час зустрічі Трампа і Нетаньягу в резиденції президента США Мар-а-Лаго в грудні.

За даними джерел в американських військових та розвідувальних колах, США зосереджувалися не стільки на тому, чи може Ізраїль діяти, скільки на тому, як Вашингтон міг би допомогти з ударами по Ірану. Серед варіантів – забезпечення дозаправки ізраїльських літаків у повітрі та делікатне питання отримання дозволу на проліт від країн, що знаходяться вздовж потенційного маршруту.

Незрозуміло, які країни нададуть дозвіл на проліт США для заправки ізраїльських літаків для потенційного удару. Йорданія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати публічно заявили, що не дозволять використовувати свій повітряний простір для будь-яких ударів по Ірану або іранських ударів.

Ці обговорення всередині апарату національної безпеки збіглися з демонстрацією сили з боку Сполучених Штатів щодо Тегерану.

У четвер стало відомо, що другий американський авіаносець, USS Gerald R. Ford, та його флотилія військових кораблів будуть відправлені на Близький Схід.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху залишається відкрито скептично налаштованим щодо дипломатії з Іраном. Він наполягає на тому, що будь-яка угода з Іраном включати обмеження на балістичні ракети.

17 лютого у Женеві американська делегація братиме участь у переговорах з Іраном щодо ядерної програми країни.

ЗМІ повідомляли, що військові США готуються до можливості тривалих тижневих операцій проти Ірану, якщо американський президент Дональд Трамп накаже атакувати країну у разі провалу дипломатичного врегулювання.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.