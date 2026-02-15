ЗМІ: США очікують, що потенційна операція в Ірані триватиме кілька тижнів

Військові США готуються до можливості тривалих тижневих операцій проти Ірану, якщо американський президент Дональд Трамп накаже атакувати країну у разі провалу дипломатичного врегулювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

За словами одного джерел, у разі тривалої кампанії американські військові можуть завдати ударів не лише по ядерній інфраструктурі, а й по іранських державних та безпекових об'єктах.

У цьому разі ризики для американських військ будуть набагато більшими, адже Іран має суттєві запаси ракет.

Удари у відповідь від Тегерану також збільшують ризик регіонального конфлікту. За словами посадовців, це може стати набагато серйознішим конфліктом між країнами, ніж ті, що спостерігалися раніше.

На прохання прокоментувати підготовку до потенційно тривалої військової операції США заступниця речниці Білого дому Анна Келлі заявила, що у президента є "всі варіанти щодо Ірану".

"Він вислуховує різні думки з будь-якого питання, але остаточне рішення приймає на основі того, що найкраще для нашої країни та національної безпеки", – додала Келлі.

Пентагон відмовився від коментарів щодо операції.

Посилення військової активності США на Близькому Сході пов’язане з переговорами з Іраном щодо його ядерної програми. Президент США Дональд Трамп від початку січня погрожує Тегерану американськими атаками. Спершу Трамп критикував іранський режим за придушення антиурядових протестів, а згодом зосередився на ядерних можливостях країни.

14 лютого президент США Трамп заявив, що зміна режиму в Ірані "була б найкращим, що могло б статися". Він також підтвердив, що найбільший у світі авіаносець USS Gerald R Ford відправляється на Близький Схід на випадок, якщо переговори між США та Іраном не приведуть до укладення угоди.

17 лютого у Женеві американська делегація братиме участь у переговорах щодо Ірану.

Також стало відомо, що Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких дій проти Ірану, які б водночас не переросли у тривалу війну на Близькому Сході.