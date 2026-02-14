ЗМІ: США в один день візьмуть участь у переговорах щодо України та Ірану

Американська делегація братиме участь у переговорах щодо України та Ірану 17 лютого у швейцарській Женеві.

Про це агентству Reuters розповіло поінформоване джерело, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерела, у вівторок вранці американська делегація, до складу якої увійдуть посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зустрінеться з іранською стороною. Представники Оману будуть присутні на зустрічі і виступлять посередниками в контактах.

Потім Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з представниками Росії та України в другій половині дня, додав співрозмовник агентства.

Повідомляли, що 17-18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд переговорів України, США та Росії.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни.