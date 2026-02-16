ЗМІ: ЄС пом'якшує критику Віктора Орбана напередодні виборів

Європейська комісія пом'якшує критику на адресу угорського прем'єра Віктора Орбана і може навіть виділити нові кошти його неліберальному уряду напередодні важливих виборів в Угорщині.

Про це Financial Times стало відомо від осіб, обізнаних із ситуацією, передає "Європейська правда".

Посадовці ЄС не хочуть, щоб їх вважали такими, що втручаються у вибори, або дають Орбану додаткові аргументи для його антибрюссельської кампанії.

Опитування показують, що Орбан може програти вибори 12 квітня, оскільки опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром випереджає партію Орбана "Фідес" приблизно на 10 пунктів. "Тиса" також закликала інституції ЄС проявити стриманість під час кампанії, повідомили джерела.

У недільній промові Мадяр пообіцяв зміцнити позиції Угорщини в ЄС. "Місце Угорщини – в Європі, не тільки тому, що ми потребуємо Європи, а й тому, що Європа потребує нас", – сказав він.

За словами джерел, Комісія вже почала обережніше висловлюватися у своїх публічних заявах щодо Угорщини та питань верховенства права. Незважаючи на останні побоювання, уряду Орбана можуть бути виділені близько 2,4 млрд євро нових коштів до виборів.

"За кілька місяців до таких історичних, вирішальних виборів... вони дійшли висновку, що найкраще нічого не робити", – сказав угорський посадовець. "Європейська комісія страхує свої ризики, що є нормальним", – зазначив він.

Дипломат ЄС додав: "Європейська комісія мудро поступає, не роблячи жодних гучних заяв щодо Угорщини, щоб не ризикувати бути звинуваченою у втручанні у вибори".

"Все, що зроблять інституції ЄС, буде використано Орбаном... Все, що ми скажемо або не скажемо, буде використано проти нас", – заявив представник Європейського парламенту.

Позиція Комісії щодо Угорщини ще більше ускладнилася через генерального адвоката Суду ЄС, який минулого тижня видав юридичний висновок, в якому ставилося під сумнів рішення 2023 року про розморожування 10 млрд євро для Будапешта з метою подолання вето Орбана на допомогу Україні.

"Брюссель погрожує Угорщині через Європейський суд, тому що ми не платимо Україні", – сказав міністр Угорщини з питань ЄС Янош Бока у відповідь на юридичний висновок.

Комісія також розпочала розслідування щодо угорського уряду, який нібито намагається вербувати посадовців ЄС як шпигунів.

Речник Комісії заявив, що інституція "активно розслідує ці звинувачення [у шпигунстві]" та оцінює стан верховенства права в Угорщині. "Ми продовжуємо нормально виконувати свою роботу, особливо в частині заходів з забезпечення дотримання законодавства", – зазначив він.

Речник додав, що твердження про призупинення ініціатив через вибори є "абсолютно неправдивими", а терміни "визначаються виключно необхідною аналітичною та процедурною роботою".

Минулого тижня Орбан озвучив журналістам свій "рецепт" перемоги Європи: перестати надсилати кошти Україні.

