У Суді ЄС вважають помилковим рішення Брюсселя розморозити Угорщині 10 млрд євро

Генеральна адвокатка Суду ЄС Тамара Чапета вважає, що Єврокомісія порушила власні правила і має скасувати рішення, згідно з яким в грудні 2023 року розморозила фінансування для Угорщини – гроші, які були затримані через побоювання щодо верховенства права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Видання нагадує, що рішення про розмороження коштів Угорщині було прийнято напередодні важливого грудневого саміту лідерів ЄС, на якому блок відчайдушно прагнув, щоб прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан співпрацював у наданні допомоги Україні.

Зазначається, що юридична думка генеральної адвокати Тамари Чапети – скасувати рішення Єврокомісії про розморожування коштів – буде орієнтиром для суддів Суду ЄС при винесенні остаточного рішення, яке буде оголошено через кілька місяців. Генеральні адвокати не є суддями, а юридичними радниками, які допомагають суду у складних або безпрецедентних справах.

Politico звертає увагу, що висновок з'явився в делікатний момент, коли Орбан відстає в опитуваннях напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня 2026 року.

Протягом кількох місяців лідери ЄС наполегливо уникали жорстких заходів щодо Будапешта або надто критичних висловлювань на адресу прем'єр-міністра, розуміючи, що будь-який тиск на Орбана буде використаний у передвиборчій кампанії. Юридичний висновок "не те, що нам було потрібно" напередодні виборів, сказав дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб мати можливість висловитися вільно.

Єврокомісія відмовилася коментувати висновок юридичного радника.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан не прокоментував рішення, прибувши на саміт лідерів ЄС у бельгійській провінції.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Будапешту – після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето.

Крім того, Варшава хоче позбавити Угорщину права голосу в ЄС через переховування польського ексміністра.

Тим часом лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою, які зняли прихованою камерою, та наголосив, що не бачить у цьому ніякого "компромату".

Партія Мадяра "Тиса" лідирувала в одному січневих опитувань, випереджаючи партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 8 процентних пунктів, в іншому – на 10 пунктів.